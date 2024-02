Am 1. Juli startete eine Testphase: Kreisbürger konnten von da anprobeweise den Wertstoffhof in Erfenbach mitnutzen, Stadtbürger den Wertstoffhof in Kindsbach. Wie geht es nun mit der Kooperation bei der Müllentsorgung zwischen Landkreis und Stadt Kaiserslautern weiter?

Die Idee, für kürzere Anfahrtswege der Bürger zu den Müllentsorgungseinrichtungen zu sorgen, gibt es schon länger. Auf Antrag der SPD und nach diversen Abstimmungsgesprächen zwischen Kreis und Stadt kam schließlich Bewegung in die gemeinsame Nutzung der kommunalen Wertstoffhöfe. Im vergangenen Jahr stimmte der Kreistag für eine Testphase, die am 1. Juli starten und ein halbes Jahr lang dauern sollte. Das bedeutete: Einwohner des Landkreises konnten ab diesem Zeitpunkt den Wertstoffhof der Stadtbildpflege in Erfenbach kostenlos mitnutzen, im Gegenzug durften Kaiserslauterer Abfall beim Wertstoffhof des Kreises in Kindsbach abliefern. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen den beiden Einrichtungen: Der Erfenbacher Wertstoffhof kann an weitaus weniger Tagen angesteuert werden als das Pendant im Kreis, auch das Spektrum an angenommenen Wertstoffen ist kleiner. Für die Abgabe in Kindsbach muss man einen Termin über ein Internetportal buchen.

Gut angenommen

Die unterschiedlichen Anlieferbedingungen zogen offenbar vermehrt Nachfragen bei der Abfallberatung nach sich, wie die Auswertung des Testlaufs zeigt. Auf die Ergebnisse dieser Erhebung ging Landrat Ralf Leßmeister am Montag im Kreistag ein. Die erweiterten Möglichkeiten nahmen Bürger aus Kreis und Stadt offenbar gut und gerne an. Die Menge an mineralischem Abfall, Sperrmüll und Sperrabfall-Holz hat sich erhöht. Auch die Anlieferzahlen seien in Kindsbach um 652 angestiegen, erläuterte Leßmeister. 48 Prozent der Anlieferungen waren dabei aus der Stadt, 52 Prozent aus dem Kreis. Im Erfenbacher Wertstoffhof gab es demgegenüber 2435 Anlieferungen von Kreisbürgern. Durch die Zulassung städtischer Anlieferungen hätten sich im Testzeitraum rund 35.000 Euro an Mehrkosten für die Kreisabfallwirtschaft ergeben, meinte der Landrat.

Das Fazit: Eine weitere Zusammenarbeit hält die Kreisverwaltung laut Beschlussvorlage für den Kreistag für „möglich und sinnvoll“ – sofern noch bestimmte Kriterien angepasst werden können. Die Abwicklung müsse auf Augenhöhe ablaufen, betonte der Landrat. Denn andernfalls würde das für den Kreis mit einer deutlichen Gebührenbelastung einhergehen. Zu den Anforderungen zählt, dass sich Annahmespektrum und Anlieferzeiten an beiden Wertstoffhöfen angleichen. Denn unter anderem führten die Unterschiede bei den angenommenen Abfallarten zu einer finanziellen Unausgewogenheit, was die gegenseitige Leistungsabrechnung angeht. Die Verwaltung soll nun laut Kreistagsbeschluss das Gespräch mit der Lauterer Stadtbildpflege suchen, um die Kriterien neu zu verhandeln. Eine weitere Testphase sollte dann vereinbart werden, meinte der Landrat. Zudem müsste nach Ansicht der Verwaltung die Dokumentation der Erfenbacher Anlieferzahlen so verbessert werden, dass eine eindeutige Abrechnung mit dem Kreis möglich ist. „Wir können aufgrund unseres digitalen Buchungsportals jede einzelne Anlieferung mit Autokennzeichen, mit Anlieferungsort und mit der Anzahl belegen“, stellte Leßmeister fest. In Erfenbach sei das anders. Dort führt anscheinend ein Verantwortlicher am Eingangsportal handschriftliche Strichlisten. „Inwiefern das den tatsächlichen Anlieferzahlen entspricht, steht zur Disposition.“ Über die Ergebnisse der Verhandlungen soll der Kreistag informiert werden.

Keine Beschwerden

Knut Böhlke, der Ortsbürgermeister von Kindsbach, erkundigte sich zudem, ob sich die Wartezeiten im Onlineverfahren verändert hätten und Kreisbürger länger auf einen Termin warten müssten. Rückfragen nach fehlenden Buchungsmöglichkeiten gebe es keine, antwortete der Landrat. Auch was die Verkehrssituation auf den Straßen angeht, die An- und Abfahrt läuft zum Teil über Kindsbacher Wohngebiete, gebe es keine Beschwerden.

Für den, der Wertstoffe über die Stadt- oder Kreisgrenze hinweg loswerden will, ändert sich nun zunächst einmal nichts: „Bis zum Abschluss einer entsprechenden Neuvereinbarung soll die bisherige Regelung zur gegenseitigen Nutzung der beiden Wertstoffhöfe aufrecht erhalten bleiben.“