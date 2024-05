Das Bürgerhaus in Hütschenhausen erhält eine neue Sicherheitsbeleuchtung. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Entsprechende Ingenieurleistungen wurden in Auftrag gegeben.

In öffentlichen Gebäuden muss ein technisches System vorhanden sein, durch das gewährleistet wird, dass bei einem Ausfall der Beleuchtung automatisch eine Not- und Sicherheitsbeleuchtung ausgelöst wird, besagen die gesetzlichen Vorschriften. Hütschenhausens Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) erläuterte, dass das zu diesem Zweck im Bürgerhaus verbaute System die Notbeleuchtung über eine Zentralbatterieanlage sicherstellen soll, die in einem Raum im Keller untergebracht ist. Die Batterieanlage sei jedoch defekt und könne nicht mehr instandgesetzt werden. Sie müsse entweder ausgetauscht oder durch ein anderes System ersetzt werden. Die sicherheitstechnischen Mängel seien erheblich und vom Tüv beanstandet worden.

Arbeiten an der Verkabelung notwendig

Ein Austausch der Zentralbatterieanlage alleine würde das Problem nicht lösen. Vielmehr müssten zusätzlich umfangreiche Verkabelungsarbeiten durchgeführt werden. Die Verkabelung entspreche nämlich nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen, so Mahl. Hajo Becker (SPD) schlug vor, in Erwägung zu ziehen, die neue Sicherheitsbeleuchtung auf ein System umzurüsten, bei dem jede einzelne Sicherheitsleuchte mit einer eigenen Einzelbatterie ausgestattet ist.

Die Planungsleistungen für die Maßnahme wurden einstimmig an das Ingenieurbüro Frank Kühn in Hütschenhausen vergeben. Kosten: 17.974 Euro. Gleichzeitig wurde der Ortsbürgermeister ermächtigt, den Auftrag zur Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Mit der Ermächtigung will man einen Zeitverlust vermeiden, da die nächste Gemeinderatsitzung erst nach den Kommunalwahlen stattfindet.