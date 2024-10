Im Mackenbacher Baugebiet Reichenbacher Weg, in dem zahlreiche Amerikaner leben, sind viele Häuser schon jetzt aufwendig für Halloween dekoriert. Die Bewohner haben sich viel Mühe gemacht und teilweise das ganze Anwesen in einen Horrorparcours verwandelt. Sind auch Sie ein Fan von Halloween? Haben Sie ebenfalls Haus und Garten gruselig dekoriert? Dann schicken Sie uns Bilder davon an unsere Mailadresse redkai@rheinpfalz.de. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen und Wohnort. Und schreiben Sie bitte ein paar Sätze dazu, was auf den Fotos zu sehen ist und was Ihnen an Halloween so gut gefällt. Die schönsten Motive veröffentlichen wir in einer der nächsten Ausgaben.