In Reichenbach-Steegen wird ab Montag die Ortsdurchfahrt, die Landesstraße 367, saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen lang an und müssen aus verkehrstechnischen und Arbeitssicherheitsgründen unter Vollsperrung erledigt werden, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt. Am Montag wird zunächst die Sperrung eingerichtet, am Dienstag geht es dann mit der Deckschichterneuerung los.

Die Hauptstraße wird in zwei Abschnitten saniert: zunächst zwischen dem Ortsausgang Richtung Oberstaufenbach und der Kreuzung Kirch-/Kümmelstraße und von dort aus dann bis zur Albersbacher Straße. 800 Meter lang ist die Strecke, auf der gebaut wird. Dabei werden die Deckschicht sowie punktuell die Rinne, einzelne Bordsteine und Einbauteile von Schächten, Hydranten und Schieber erneuert – es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landesbetriebes Mobilität, der Gemeinde Reichenbach-Steegen und der Verbandsgemeindewerke Weilerbach. 250.000 Euro soll dies kosten. Eine Firma aus Tholey hat bei dem Auftrag den Zuschlag bekommen. Die Umleitung ist großräumig, verläuft nach Kaiserslautern über Jettenbach direkt nach Kollweiler. In Richtung Kusel geht es über Kollweiler, Rothselberg und Jettenbach.

Die Vollsperrung wirkt sich auch auf den Busverkehr aus, wie die Regionalbus Westpfalz GmbH informiert. Während des ersten Bauabschnitts kann nur die Haltestelle Reichenbach, Abzweigung Limbach, nicht bedient werden. Im zweiten Abschnitt ist das zudem bei der Haltestelle Vivo der Fall. Dann fahren die Busse nur bis zur Ersatzhaltestelle Grundschule. Der Ortsteil Fockenberg könne während der Sperrung nur über die Umleitung bedient werden, so die Regionalbus Westpfalz GmbH weiter. Die Abfahrt des Busses der Linie 149 von Fockenberg nach Landstuhl wird daher von 6.41 auf 6.15 Uhr vorverlegt.

Arztpraxen erreichbar

Und wie sieht es im Ort beispielsweise mit der Erreichbarkeit der Ärzte aus? Für die Praxis Kremb, Kafitz-Huschens gilt laut LBM: Kommt man aus Richtung Schwedelbach, ist während des ersten, zwei Wochen dauernden Bauabschnitts die Kirchstraße befahrbar, über die die Herrenbergstraße zu erreichen ist. „Von dort aus sind es noch circa 50 Meter, die zu Fuß zurückgelegt werden müssen.“ Während des zweiten Abschnitts ist die Praxis aus Richtung Oberstaufenbach wieder wie üblich anfahrbar. Die Praxis Heinicke ist während des ersten Teils ganz normal anzufahren. Im zweiten Abschnitt muss ein Weg von rund 200 Metern zu Fuß zurückgelegt werden, wenn man aus Richtung Oberstaufenbach kommt.