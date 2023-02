Zutaten:

-

1 kg Rosenkohl -

2 Zwiebeln -

200 g Räuchertofu -

etwas Pflanzenöl -

350 g braune Champignons -

Salz, Pfeffer, Muskat -

500 g Kastanien (gekocht und geschält) -

3 TL Zucker -

etwas Wasser -

45 g vegane Butter -

6 EL Mehl -

450 ml Wasser -

1-2 TL mittelscharfer Senf -

3 EL Hefeflocken -

1-2 TL Salz -

1-2 TL Zitronensaft -