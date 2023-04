Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Er bereiste die ganze Welt, bis er in Miesenbach fündig wurde. So, oder so ähnlich, könnte die Geschichte von Fastnachtsprinzessin Janaa Stumptner-Zapotoczny (34) und ihrem Ehemann Christian Stumptner in der Faschingssprache erzählt werden.

Christian Stumptner hatte ihr vor zwei Jahren während seines Auftritts mit dem Männerballett der Karnevaltruppe den Heiratsantrag auf offener Bühne gemacht. Da ließ das begeisterte