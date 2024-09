Der Maxéville-Platz in Ramstein-Miesenbach steht in den nächsten drei Wochen nicht als Parkplatz zur Verfügung. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Heizzentrale verschiedener umliegender Gebäude.

Die Heizzentrale der Verbandsgemeinde, des Congress Centers Ramstein, des Museums im Westrich sowie der Stadtwerke wird derzeit modernisiert. Erdwärme soll künftig die Gebäude beheizen. Dafür wurden bereits von Mitte Juli bis Ende August sogenannte Erdsondenbohrungen durchgeführt. Das so entstandene Rohrsystem wird mit Sole befüllt und die im Erdreich gespeicherte Wärme kann so mithilfe einer Wärmepumpe an die Oberfläche transportiert und nutzbar gemacht werden.

Bei den Bohrungen stellte sich allerdings heraus, dass die Grundwasserverhältnisse anders als erwartet waren. Daher habe nicht so tief wie geplant gebohrt werden können, nämlich nur 120 statt 160 Meter, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage mit. Dafür seien 14 anstelle der vorgesehenen zwölf Löcher in die Erde getrieben worden.

Arbeiten sollen etwa drei Wochen dauern

Pünktlich zur Ramsteiner Kerwe, die vom 13. bis 17. September stattfand, waren die Arbeiten zwar beendet, sodass der Platz vorübergehend geräumt werden und von Fahrgeschäften genutzt werden konnte. Alles erledigt ist aber noch nicht, weshalb die Fläche nun, nach dem Ende der Kerwe, erneut gesperrt wird.

„Unmittelbar nach der Kerwe, morgen oder übermorgen, beginnen die Tiefbauarbeiten und Anschlussarbeiten der Soleleitungen zum Verteilerschacht und vom Schacht bis ins Gebäude der Stadtwerke“, sagte Stefan Layes, der für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach zuständig ist, am Dienstag. Die Arbeiten würden etwa drei Wochen dauern. Während dieser Zeit sei ein Parken auf dem Maxéville-Platz nicht möglich.