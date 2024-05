Sven Rheinheimer bewirbt sich erneut um den Posten als Ortschef von Katzweiler. Die FWG hat ihn einstimmig nominiert. Er ist der einzige Ortsbürgermeister-Kandidat in der Lautertalgemeinde.

Seit 2019 ist der 44-jährige Handwerksmeister, der im Ort einen eigenen Betrieb für Installations- und Heizungsbau führt, im Amt. Damals folgte er seinem FWG-Kollegen Otto Hach nach. Als 18-Jähriger hatte Rheinheimer schon damit begonnen, sich bei den Freien Wählern zu engagieren. Ab 2008 saß er im Gemeinderat. Bevor er Ortsbürgermeister wurde, fungierte er als Erster Ortsbeigeordneter. Im Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg ist Rheinheimer ebenfalls vertreten, er bewirbt sich bei der Kommunalwahl erneut um ein Mandat und steht auf dem dritten Platz der FWG-Liste.

Katzweiler ist für Rheinheimer „eine lebens- und liebenswerte Gemeinde in guter Verkehrslage mit einer breit angelegten Grundstruktur für Freizeit- und Gewerbe“. Ein Hauptaugenmerk legt er auf die Weiterentwicklung der Infrastruktur. Für den Aufbau eines kommunalen Energieparks seien schon die Weichen gestellt worden, sodass die Planungen für die Umsetzung anlaufen könnten. Der ökonomisch wie ökologisch sinnvolle Ausbau der Gewerbefläche im Industriegebiet Nord, der Glasfaserausbau und der weitere Ausbau des Lautertal-Radweges seien als „infrastrukturelle Entwicklungsschritte“ ebenso vorbereitet.

Alternative Wohnmodelle im Blick

Rheinheimer, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, will zudem das alters- und familiengerechte Wohnen fördern. Dazu gehöre es nicht nur, innerörtliche Baulücken zu schließen, sondern gleichfalls alternative Wohnmodelle im Blick zu haben. Dabei hat der Kandidat den ehemaligen Raiffeisenplatz im Dorfzentrum im Sinn. Mit einem Wohnkonzept mit Serviceleistungen soll die ältere Generation angesprochen werden. Zudem will der FWG-Mann, der sich in seiner Freizeit um bretonische Zwergschafe kümmert, das Vereinsleben und die Dorfgemeinschaft fördern.

Sven Rheinheimer führt zudem die FWG-Liste für den Ortsgemeinderat an. Es folgen auf den nächsten Plätzen: Eric Schmidt, Karlheinz Raab, Thomas Preis, Petra Hach, Waltraud Christmann, Henrik Schimmele, Claudia Bauspieß, Martina Christmann, Jan Bauspieß, Stefan Otten, Fabian Schulz, Reimar Jung und Michael Bußer. zs