Michael Haberer heißt der zweite Kandidat um das Amt des Ortsbürgermeisters in Hochspeyer. Der Parteilose stellt sich ebenso am 9. Juni zur Wahl wie Vincenzo Ferrandina von der CDU.

Kommunalpolitisch ist Michael Haberer aus Hochspeyer noch nicht in Erscheinung getreten. Aber der 29-jährige selbstständige Elektromeister bringt sich seit vielen Jahren anderweitig in die Dorfgemeinschaft ein. So habe er 2019 die Brunnenanlage im Ort instandgesetzt, warte und reinige diese seither ehrenamtlich, berichtet er. Auch um Elektroarbeiten in Schwimmbad und Kindertagesstätte (Kita) habe er sich schon gekümmert. Brauche die Blaskapelle oder ein Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt Strom, stelle er eine mobile Anlage zur Verfügung und sorge für deren Betrieb.

Einige Leute aus Hochspeyer hätten ihn daher gefragt, ob er nicht bei der Wahl zum Ortsbürgermeister antreten wolle. Nach kurzer Überlegung sei er dann Anfang April losgezogen, um genügend Unterstützerunterschriften einzusammeln, die er als Parteiloser benötigt. 40 hätten es sein müssen, bei 52 habe er Schluss gemacht, sagt Haberer.

Schwimmbad erhalten

Als Ortschef würde er sich dafür starkmachen, das Schwimmbad zu erhalten und nach Möglichkeit zu verhindern, dass es wie im vergangenen Jahr wieder tageweise wegen Personalmangels geschlossen werden müsste. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir es haben“, findet er. Auch die Kita liegt dem unverheirateten und selbst kinderlosen Kandidaten am Herzen. Alle Kinder aus Hochspeyer sollten dort einen Platz bekommen und „die Betreuungszeiten müssten dem Bedarf angepasst werden“.

Sparpotenzial sieht er bei den Heizungsanlagen in den öffentlichen Gebäuden. Jetzt wäre ein günstiger Moment, sie zu modernisieren, da es Fördermittel dafür gebe, betont der Elektromeister.

Einer Partei hat Haberer sich bislang bewusst nicht angeschlossen. Er ist davon überzeugt, dass er gerade als neutraler Bewerber viele Bürger von seinen Ideen überzeugen kann.