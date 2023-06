Von der 16-jährigen Aclea Aure aus Weilerbach, die seit vergangenem Freitag vermisst wird, fehlt weiter jede Spur. Dies hat das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Die amerikanische Schülerin wurde zuletzt am Freitag, 2. Juni, gegen 7 Uhr gesehen, als sie ihr Elternhaus in Weilerbach verließ, um mit dem Schulbus zur Schule zu fahren. „Das Mädchen besucht die amerikanische Highschool in Kaiserslautern-Vogelweh“, erläutert Polizeisprecher Kai Fauss, wieso die 16-Jährige mitten in den Pfingstferien den Unterricht besuchen wollte. „Die amerikanischen Schulen haben jetzt keine Ferien.“

In den Schulbus gestiegen?

Ob Aclea Aure den Schulbus, der alle US-Schüler einsammelt, bestiegen hat und ob sie an der Highschool angekommen ist, bevor sie verschwand, ist nicht bekannt. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Fauss und berichtet, dass die Schülerin am Freitagmorgen allein unterwegs gewesen sei. Im Schulbus gebe es keine Registrierung, wer alles mitfährt. Auch der Busfahrer könne sich nicht an das Mädchen erinnern.

Unklar bleibt damit, ob die 16-Jährige Weilerbach verlassen hat. „Wir haben bislang keinerlei Hinweise auf ihren Verbleib“, sagt Fauss. Behauptungen in den Sozialen Medien, wonach sich das Handy der Schülerin in Stuttgart eingeloggt haben soll, dementiert der Polizeisprecher. Ebenso die auf Facebook verbreitete Behauptung, dass das Handy in Weilerbach geortet worden sei, aber der genaue Standort fehle. „Wir haben keine Handydaten, denn das Handy des Mädchens ist ausgeschaltet“, betont der Polizeisprecher.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Großangelegte Suchaktionen mit Polizeihubschrauber, Drohne und Spürhunden sind bislang erfolglos geblieben. Ein Unglücksfall könne ebensowenig ausgeschlossen werden wie ein Verbrechen, sagt Fauss. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Bislang gebe es auch keine Hinweise darauf, dass das Mädchen aus freien Stücken verschwunden sein könnte. „Die Eltern haben nichts in dieser Richtung gesagt.“

Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Hinweise: Wo wurde die Vermisste seit Freitag gesehen? Bei wem hat sie sich gemeldet?

Das Mädchen ist etwa 1,50 Meter groß, dünn, hat kurze dunkle Haare und ein asiatisches Erscheinungsbild. Möglicherweise ist sie bekleidet mit einem roten Pullover und blauen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.