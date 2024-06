Inhabergeführt: Ein Geschäft in der von der Großbaustelle geplagten Hauptstraße in Enkenbach schließt. Nach 20 Jahren räumt Inhaberin Petra Sprengart ihren Pferdeladen „Equitreff Petra Schermer“. Bis zum 15. Juni können Kunden noch bei ihr einkaufen, danach ist Schluss – allerdings nicht so ganz.

Als Petra Sprengart (damals noch Schermer) im Januar 2004 den Anglerladen Ecke Hauptstraße/Kirchenstraße passierte, entdeckte sie den Aushang „Nachmieter