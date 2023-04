Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein kriminalpräventiver Rat soll in der Verbandsgemeinde (VG) Enkenbach-Alsenborn ins Leben gerufen werden. Das wurde bei einem Runden Tisch zur Sicherheit in Mehlingen beschlossen. Anlass für den Austausch waren die Ereignisse an der Autobahnbrücke über die A63.

„Es war eine supertolle Runde. Ich habe mich gehört gefühlt und viele Tipps bekommen“, sagt Monika Rettig, Mehlingens Ortsbürgermeisterin, über den Runden Tisch, zu