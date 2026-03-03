Die Kreiselsperrung in Weilerbach betrifft auch den Busverkehr auf den Linien 136, 138, 139, 140, 141, 145 und 150. Ersatzhaltestellen, Umleitungen und Umstiege sind geplant.

Am 4. März beginnen die Bauarbeiten am Kreisel am Ortseingang von Weilerbach – die Durchfahrt ist für die nächsten Wochen, geplant bis zum 21. April, gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet, sogar eine Behelfszufahrt hinter dem Edeka wurde gebaut. Die längeren Wege in den Ort und aus ihm hinaus betreffen allerdings nicht nur Autofahrer, auch Bus-Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen. Folgende Auswirkungen hat die Baustelle auf die örtlichen Buslinien:

Auf der Linie 136 wird die Haltestelle Abzweigung Bahnhof wegfallen, stattdessen wird es eine Ersatzhaltestelle in der Hauptstraße 50 in Weilerbach geben, wie die DB Regio Bus Mitte GmbH mitteilt.

Die gute Nachricht für alle Schulkinder: Die Busse der Linie 138 sollen der Pressemitteilung der Regionalbus Westpfalz GmbH zufolge bei den Fahrten zur Grundschule und zur Haltestelle Regionale Schule pünktlich ankommen. Die Ankunftszeiten bei der Rückfahrt wiederum werden sich wegen der Umleitung um zehn Minuten verzögern.

Zehn Minuten früher hingegen fahren die Busse der Linie 139 vormittags in Richtung Weilerbach und Kaiserslautern ab. Bei den Rückfahrten ab Mittag ist die Ankunft an den Haltestelle ab Weilerbach dann wieder um zehn Minuten verzögert. Die Haltestellen Abzweigung Bahnhof und Spar fallen während der Kreiselsperrung weg. Als Ersatz dienen die Haltestellen Abzweigung Mackenbach und Abzweigung Hohl. Ab Rodenbach geht die Fahrt Richtung Kaiserslautern planmäßig weiter.

Umsteigen an der Ersatzhaltestelle

Am stärksten von der Sperrung betroffen sind die Linien 140 und 141. Von Kaiserslautern bis Siegelbach soll es noch keine Auswirkungen geben. In Rodenbach wird Am Tränkwald eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Ab Siegelbach fahren die Busse dann über die Straße Am Tränkwald Richtung IG Nord und über die L 367 bis Weilerbach zur Umleitung über das Gebiet Auf dem Immel.

Für Fahrgäste aus Rodenbach, die Richtung Ramstein oder Reichenbach-Steegen möchten, wird es etwas komplizierter. Ab den Haltestellen Schwimmbad (Linie 140) und Weilerbacher Wäldchen (Linie 141) fährt ein sogenannter Zubringerbus zur Ersatzhaltestelle Am Tränkwald. Unterwegs hält er an den Rodenbacher Haltestellen Friedhof, Ortsmitte und Abzweigung Bahnhof. An der Haltestelle Am Tränkwald kann dann in die Busse zum gewünschten Ziel umgestiegen werden. Umgekehrt, also in Richtung Kaiserslautern, ist kein Umstieg nötig.

Richtung Reichenbach-Steegen fahren die Busse der Linie 140 die Haltestellen Abzweigung Hohl und Spitzäcker an. Bei den Fahrten Richtung Kaiserslautern wird bei Abzweigung Spitzäcker und Abzweigung Mackenbach gehalten. Die Haltestellen Abzweigung Bahnhof und Spar entfallen hingegen.

Bei der Linie 141 Richtung Ramstein sind es die Haltestellen Abzweigung Hohl, Lindenstraße und Auf dem Immel, die bedient werden. Bei den Fahrten Richtung Kaiserslautern sind es die Haltestellen Auf dem Immel, Lindenstraße und Abzweigung Mackenbach. Auch hier entfallen die Haltestellen Abzweigung Bahnhof und Spar.

Frühere Abfahrt und spätere Ankunft

Die Busse der Linie 145 fahren in Richtung Ramstein die Haltestellen Abzweigung Hohl, Lindenstraße und Auf dem Immel an. Ab Weilerbach hin zum IG Nord müssen Fahrgäste mit einer etwas längeren Fahrdauer von etwa sieben Minuten rechnen.

Fahrgäste aus Rodenbach können ebenfalls mit dem Zubringerbus ab Weilerbacher Wäldchen an der Ersatzhaltestelle Am Tränkwald den Anschluss nach Ramstein erreichen.

Zehn Minuten früher fahren die Busse der Linie 150 an den Weilerbacher Haltestellen ab. Angefahren werden die Halte Abzweigung Spitzäcker und Abzweigung Mackenbach. Die Haltestelle Abzweigung Bahnhof entfällt. Die Abfahrtszeiten ab Kaiserslautern bleiben unverändert, die Ankunft in Weilerbach soll allerdings etwa fünf Minuten später sein.