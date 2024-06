Zukünftig werden sie ihre Ziele gemeinsam verfolgen. Die Horst-Eckel-Stiftung ist unter das Dach der Bürgerstiftung Pfalz geschlüpft. Anlässlich einer Stiftungsratssitzung im Stiftsgut Keysermühle in Klingenmünster wurde dies der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Da haben sich zwei gefunden, die gut zusammenpassen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Stiftungen. Die Vorteile dieses Zusammengehens hob Dagmar Eckel hervor, die Tochter des Fußballweltmeisters von 1954. „Wir sehen hier interessante Synergien und Kooperationsansätze“, erklärte sie und betonte, dass die Satzungsziele der Horst-Eckel-Stiftung sich auch im Engagement der Bürgerstiftung Pfalz für die Region wiederfänden. „Das vereint uns.“ Die Horst-Eckel-Stiftung fühle sich „wohl unter dem Dach der Bürgerstiftung Pfalz“, so die Vorsitzende des Stiftungsrates der Horst-Eckel-Stiftung.

2018 gegründet

Zusammen mit ihrem Vater Horst Eckel, der zu der legendären deutschen Nationalmannschaft gehörte, die 1954 mit dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft das „Wunder von Bern“ schaffte, gründete Dagmar Eckel 2018 die Stiftung. Horst Eckel war zeit seines Lebens mit dem 1. FC Kaiserslautern und der Region, er lebte in Vogelbach, fest verbunden und repräsentierte die Stiftung. Zu deren Botschaftern gehören unter anderem die ehemaligen Spieler des 1. FCK: Hans-Peter Briegel, Axel Roos und Thomas Riedl. Das Engagement der Horst-Eckel-Stiftung war und ist speziell auf die Förderung von Sportangeboten für ältere Menschen und auf bildungsorientierte Aktivitäten für Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Nach dem Tode Horst Eckels, er verstarb am 3. Dezember 2021, führte Dagmar Eckel die Arbeit ihres Vaters fort.

Zwischen den beiden Stiftungen besteht eine große Schnittmenge bezüglich der verfolgten Ziele und Projekte. So hat die Bürgerstiftung Pfalz vor mehr als 15 Jahren das Lernpatenprojekt „keiner darf verloren gehen“ ins Leben gerufen. Hinzu kommen Bildungsangebote für Erwachsene. Auch älteren Menschen gilt das Engagement der Bürgerstiftung. Sie sollen durch ein speziell auf sie zugeschnittenes Gesundheitsangebot in „Gesundheitshäusern“ in Bewegung gebracht werden.

In Sachen Bildungsförderung aktiv

In ihrer Pressemitteilung stellte Christiane Steinmetz, sie gehört dem Vorstand der Bürgerstiftung Pfalz an, fest: „Mit der Horst-Eckel-Stiftung ergänzt sich unser Engagement für die Pfalz.“ Zudem unterstrich sie die Bedeutung der Bürgerstiftung Pfalz, indem sie darauf hinwies, dass „mehr als zehn Treuhandstiftungen unter unserem Dach für die Region und die Menschen in der Pfalz“ aktiv seien. „Das macht uns stolz und zeigt, wie stark unsere gute Gemeinschaft ist“, so Christiane Steinmetz.

Seit dem 1. März 2024 wird die Horst-Eckel-Stiftung im Rechts- und Geschäftsverkehr treuhänderisch durch die Bürgerstiftung Pfalz vertreten. Auch wenn die Horst-Eckel-Stiftung sich nun unter einem neuen Dach befindet, wird sie auch weiterhin in Sachen Bildungsförderung aktiv sein und ihre Projekte realisieren, wobei sie sich auch „deutschlandweit engagieren möchte“.