Gleich zwei Feuerwehrmänner konnte Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt zusammen mit Bürgermeister Ralf Schwarm beim Beförderungs- und Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach mit Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande mit Urkunde des Landes Rheinland-Pfalz auszeichnen.

Hauptbrandmeister Timo Müller, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kollweiler, und Hauptbrandmeister Thorsten Fröhlich, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach-Steegen, erhielten die Auszeichnungen für ihre besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen.

Für 25 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten Carina Reichel (Rodenbach), Matthias Köhl und Sascha Jendro (beide Weilerbach) Silberne Feuerwehr-Ehrennadeln. Alexander Altvater, Nils Günther, Etienne Martin, Michael Rahm und Andreas Peters (alle Weilerbach) bekamen Bronzene Feuerwehr-Ehrennadeln des Landes Rheinland-Pfalz. Ausgezeichnet von der Verbandsgemeinde Weilerbach mit Ehrennadeln in Gold mit Urkunden für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Volker Neumeier, Ralf Schwarm, Udo Strasser (alle Rodenbach) und Rüdiger Motz (Weilerbach). Ebenfalls Ehrennadeln in Gold mit Urkunden bekamen Thorsten Fröhlich (Reichenbach-Steegen) und Sascha Hollstein (Rodenbach) für 30 Jahre aktiven Dienst. Alexander Lange (Kollweiler), Rouven Bäuerle (Rodenbach), Marcel Buhl und Andreas Tokarczyk (beider Weilerbach) erhielten für 20 Jahre Dienst in der Feuerwehr Ehrennadeln in Silber. Die Ehrennadeln in Bronze für zehn Jahre Dienst bekamen David Müller (Reichenbach-Steegen) und Nanja Marie Hollstein (Rodenbach).