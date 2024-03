550.952 Euro erhält die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki). Fünf Maßnahmen sollen vor Ort mit dem Geld unterstützt werden, teilt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit.

In der Kindertagesstätte Otterberg werden Heizung und Beleuchtung durch energieeffizientere Optionen ersetzt. Auch in der Grundschule Mehlbach wird die Heizung erneuert. An der Grundschule Niederkirchen wird die vorhandene Beleuchtung durch LED-Leuchten ersetzt. „In der gesamten Verbandsgemeinde werden Straßenbeleuchtungen ersetzt, was zu einer Einsparung an CO 2 -Emissionen führt“, teilt das Ministerium mit. „Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg kann mit den Kipki-Mitteln die Umsetzung ihrer Ziele zur CO 2 -Reduzierung deutlich beschleunigen und dies bei einem deutlich verringerten bürokratischen Aufwand“, sagte Bürgermeister Harald Westrich bei der Übergabe des Förderbescheids. „Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nur gemeinsam in einer guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen bewältigen können“, betonte Staatssekretärin Bettina Brück.

Was vor Ort sinnvoll ist

Bei Kipki können kommunale Gebietskörperschaften aus einem Maßnahmenkatalog wählen, was vor Ort sinnvoll und umsetzbar ist. Von nachhaltiger Wärmeversorgung bis zur energetischen Sanierungen kommunaler Gebäude – das Spektrum ist breit. Außerdem ermöglicht es die Umsetzung lokaler Förderinitiativen und kleinerer Maßnahmen an öffentlichen Plätzen, Schulen und Kitas.