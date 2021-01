Die Verbandsgemeinde Landstuhl hat an der Realschule plus in Queidersbach einen ersten Klassensaal mit einer selbst gebauten Lüftungsanlage ausgestattet. Das teilen Bürgermeister Peter Degenhardt und der für die Bauabteilung zuständige Erste Beigeordnete Uwe Unnold mit.

Beide betonen, das Thema Lüftung sei in Schulen in der aktuellen Pandemie-Zeit von großer Bedeutung. Offene Fenster im Winter seien ein Problem. Luftfilter würden vom Land nur in ganz speziellen Fällen gefördert. Die VG Landstuhl sei daher dem Beispiel einiger anderer Verwaltungen wie Pirmasens, Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach gefolgt und habe mit dem Einbau einer Lüftungsanlage „Marke Eigenbau“ in ihrer Realschule plus in Queidersbach begonnen.

Die Anlage funktioniere im Prinzip wie eine Abzugshaube. Aufsteigende Luft, darunter auch die Atemluft, wird mit einem kleinen Ventilator angesaugt und durch ein Oberlicht nach draußen befördert. An anderer Stelle strömt Luft von außen nach. Die Luft im Saal werde dabei fast zweimal in der Stunde komplett ausgetauscht. Das sei sogar mehr als bei regelmäßiger Stoßlüftung. Trotzdem kühle der Saal weniger stark aus.

Wenn gewünscht, auch in anderen Schulen

Degenhardt und Unnold sei klar, dass die Anlage keinen Schönheitspreis gewinne, aber sie funktioniere. Und sie sei vergleichsweise einfach ein- und wieder auszubauen. Die Materialien seien verfügbar und auch nach Abbau noch gut zu gebrauchen. Gewisse bauliche Voraussetzungen für den Einbau dieser Anlagen müssten allerdings gegeben sein. So müsse es eine stabile Decke geben, an der die Anlage sicher befestigt werden könne. Auch müssten an den Fenstern Oberlichter vorhanden sein, um die angesaugte Luft nach außen abführen zu können. Man werde die Anlage hoffentlich bald im Realbetrieb testen und dann, wenn gewünscht, auch auf die Schulen ausweiten, in denen die baulichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.