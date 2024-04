Wegen der Corona-Pandemie hatten viele Jugendherbergen lange Zeit Existenzängste. Mittlerweile hat sich die Lage in Rheinland-Pfalz wieder beruhigt. Das gilt auch für die Naturpark-Jugendherberge Hochspeyer.

Die Naturpark-Jugendherberge Hochspeyer wurde im Jahr 2010 saniert und modernisiert. Etwa 4,5 Millionen Euro wurden damals investiert. In den meisten der 32 Zimmer stehen vier Betten, es gibt aber auch Zwei- und Dreibettzimmer. 121 Betten sind es insgesamt. Das teilt Jacob Geditz, der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, auf Anfrage mit. Die Herberge sei bei Familien, Gruppen und Schulklassen gleichermaßen beliebt. Wie bei vielen anderen Jugendherbergen habe es auch in Hochspeyer Zukunftsängste wegen der Corona-Pandemie gegeben. Im Jahr 2020 habe es rund 8500 Stornierungen gehagelt. Die meisten der 23 Mitarbeiter seien in Kurzarbeit gegangen. Inzwischen habe sich die Lage beruhigt.

22.500 Übernachtungen angestrebt

Ende 2022 fielen die Corona-Beschränkungen weg. Mittlerweile konnte laut Geditz wieder der Besucherstand wie vor der Pandemie erreicht werden. Waren es im Jahr 2019 genau 21.575 Übernachtungen, konnte diese Zahl 2023 mit 21.657 Übernachtungen überboten werden. Im Jahr 2024 will die Leitung der Herberge, diese Zahl übertreffen. Die Jugendherberge strebt 22.500 Übernachtungen an. Inzwischen arbeiten auch mehr Angestellte im Betrieb – insgesamt 28. Geditz zeigt sich im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Jugendherberge in Hochspeyer optimistisch. „Die Zukunft sehe ich als sehr positiv an. Die Jugendherberge ist ein sehr gut gepflegtes Haus mit guten Angeboten für Klassenfahrten, Gruppen und Familien“, sagt er. Für dieses Jahr sind mehrere Familienprogramme und Veranstaltungen geplant.