Geschichten auflesen und daraus etwas Neues schaffen. Das haben Poetry-Slamerin Dominique Macri und Musik-Kabarettist Michael Krebs jüngst in Enkenbach-Alsenborn im Zuge des Trafo-Projekts gemacht.

Die beiden Künstler hatten sich vorbereitet – im wahrsten Wortsinne über Nacht. Am Sonntag sammelten sie im Kulturtreff „Alte Schule“ Geschichten – heitere, traurige und kuriose über Menschen aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Über Nacht kreierten Macri und Krebs daraus Texte und komponierten Lieder, die sie am Tag darauf präsentierten – in einem Dorfsound, einem Konzert, das mit diesen Titeln nur in Enkenbach-Alsenborn seine Wirkung entfaltet.

In Musik verpackte Lyrik bot Dominique Macri mit Erinnerungen an legendäre Seifenkisten- und Schubkarrenrennen. Ein Sportlersong (Wir sind ein Team) lieferte den Musikvirtuosen die Vorlage für einen Rap.

Macri besang „Das verirrte Elwetritsche“ schaurig-schön und stimmsicher nach Publikumsvorlagen. Die Tasten streichelte Krebs zum „Feierabend“-Blues, der Anekdote um den rasierenden Barbier im Löwenkäfig. Der pflügende Elefant, stattliches Element am Eingangskreisel, blieb nicht außen vor. „Was bleibt, wenn du gehst“ fragte Macri zum Schluss. Die Antwort: erhaltenswerte Anekdoten und stehende Ovationen der 80 Dorfsound-Besucher.