Ausverkauftes Haus, absolut fachkundiges Publikum und eine Idealbesetzung – die Freilichtbühne Katzweiler startet fulminant in ihre Jubiläumssaison.

Wenn der Pariser Eiffelturm auf die Antarktis trifft, ein schicker roter Bus samt Giraffe an Bord die Bühne einnimmt, ein magisch schöner Pinguin das Motorradfahren perfekt beherrscht, Raben durch die Szenen fliegen, ein Kater mit einem feinen französischen Akzent die Herzen gewinnt und obendrein der tapsige Schulleiter „Kohlrabikönig“ wird, dann hält die „Schule der magischen Tiere“ aus der Feder von Margit Auer Hof auf der Freilichtbühne Katzweiler Einzug.

Es war eine Premiere nach Maß. Auch weil es der Regie (Sarah Anefeld, Martin Steidel und Nicole Terner) gelungen ist, die unterschiedlichsten Rollen passend zu vergeben: Ob die fantastisch aussehende und agierende Schildkröte Henrietta, in der Gaby Kratochwill aufgrund der heißen Temperaturen sicher schwer schwitzend steckte; ob Marielle Anefeld, die als liebreizender Fuchs Rabbat viel Freude im Publikum auslöste oder Conny Heim, die sich als kratzbürstiger Pariser Edelkater „Von Karajan“ so selbstverliebt auf der Parkbank putzen konnte bis hin zu Stefan Allmang der als der rappende Pinguin Juri das Publikum auf seiner Seite hatte oder Tabea Naßhahn, die als quirlige Elster Pinkie umherwuselte.

Viel Humor und schöne Kleinigkeiten

Genauso waren auch die „Schüler“ großartig in ihren Rollen mit Enie Klein (Ida), Luca Anefeld (Benni), Logan Daunderer (Jo) und all den anderen. Die Rolle der zickigen Helene füllte Michelle Scheidt mit gewaltiger Wucht aus. Das zumeist junge Publikum kannte die Geschichte rund um „Die Schule der magischen Tiere“ nur zu gut und wusste natürlich schon, dass Helene ja eigentlich ganz nett ist.

In dem Stück geht es um eine Schulklasse. Ein Mädchen ist neu, einem Jungen fehlt das Selbstbewusstsein, einer sticht durch Sportlichkeit und besonders gutes Aussehen heraus. Die Klassenzicke fehlt, wie gesagt, auch nicht. Mit den magischen Tieren nimmt die Geschichte Fahrt auf. Und die wird in Katzweiler auf der Freilichtbühne mit viel Humor, schönen Kleinigkeiten am Rande dargeboten. Es gibt ein glückliches Ende, Freunde fürs Leben und ein restlos begeistertes Publikum, einschließlich der mitgebrachten Eltern und Großeltern.

Schloss wird nur kurz vermisst

„Wir haben alle Bücher gelesen und den Film geschaut“, äußerten sich etwa drei Jungs voller Vorfreude vor der ersten Szene. Ein klein wenig Kritik hatten sie zunächst auch – die Wintersteinschule residiert normalerweise in einem Schloss. Nicht so auf der Freilichtbühne. Das wurde aber schnell vergessen. Wer braucht ein Schloss, wenn Manfred Forster als Mortimer in flotter Fahrt die magischen Tiere einsammelt und sie in der Schule, begleitet durch Nebelschwaden, entlässt?

Und wenn Siggi Henn als Schulhausmeister mit Besen und ordentlich Wasser agiert, Steffen Rothländer in der Rolle des Direktors mehr trollig als ernstzunehmend daher kommt und all die vielen Spielerinnen und Spieler gemeinsam ein unterhaltsames Theatererlebnis bieten, dann hält sich keiner mit Applaus zurück.

Begehrte Fotomotive

„Toll, so wunderschön“, äußerten sich viele Kinder, die sich nach Ende der Vorstellung zusammen mit den Darstellern fotografieren ließen. Eine sichtliche Wertschätzung für die Spieler und die Macher der zauberhaften Kostüme, genauso wie für die Gestalter des Busses mit Giraffe, der ebenfalls zum begehrten Fotomotiv aufstieg.

Große Freude und Stolz auf ihr Ensemble äußerte die sichtlich gelöste Regisseurin Sarah Anefeld nach der Vorstellung. Ihr Kollege Martin Steidel zeigte sich beeindruckt von den Akteuren, die selbst minikleine Texthänger locker zu überspielen wussten. Von denen war im Publikum sowieso nichts zu spüren.

Info

Die Freilichtspiele Katzweiler ist mit „Die Schule der magischen Tiere“ in ihre 75. Saison gestartet. Mehr Infos und weitere Spieltermine unter freilichtspiele-katzweiler.de. Das Erwachsenenstück „Rock of Ages“ feiert am 13. Juni Premiere.