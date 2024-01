Dass aus dem Tresor des Landkreises Kaiserslautern kaum etwas zu holen ist, ist hinlänglich bekannt. „Das mit dem Geld ist so eine Sache“, meinte Landrat Ralf Leßmeister gut gelaunt am Samstagabend bei der Prunksitzung des Rodenbacher Gesangvereins im Bürgerhaus. Die Schlüsselübergabe an die Narren war angesagt.

Mitgebracht hatte Leßmeister den schwarzen Koffer mit dem Regierungsschlüssel, den er an Michael Fischer, den Vereinsvorsitzenden und Sitzungspräsidenten in Personalunion, überreichte. Angesichts der knappen Landkreis-Kasse fügte der Landrat mit einem Augenzwinkern an: „Ich möchte darum bitten, dass der Koffer prall gefüllt zurückkommt.“

Er fand aber auch ernste Worte und erinnerte daran, dass der 27. Januar als Holocaust-Gedenktag ein ganz besonderer Tag sei. Er wies darauf hin, dass viele Leute auf die Straße gehen und gegen rechts demonstrieren. „Mein Wunsch für die diesjährige Kampagne ist es, das aufzunehmen und dass wir alle gegen diese Tendenzen ankämpfen.“

Bis zum Heringsessen am Aschermittwoch liegt nun die Regierungsgewalt bei den Fastnachtern. Es sei ihm eine große Ehre, den Regierungsschlüssel zu erhalten, bedankte sich der Sitzungspräsident. „Ich werde versuchen, die Finanzen etwas zu verbessern und vielleicht eine Spendenkasse aufstellen“, scherzte er.