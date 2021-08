Aktuell häufen sich bei der Kaiserslauterer Polizei die Meldungen zu Wildunfällen. Überwiegend handelt es sich um Zusammenstöße mit Rehen. Mit der beginnenden Paarungszeit und dem Abmähen vieler Wiesen erklärt Kreisjagdmeister Hubertus Gramowski die gestiegene Wildbewegung auf den Straßen.

Insbesondere die Polizeiinspektion 1, die für Teile der Stadt Kaiserslautern sowie für die Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Enkenbach-Alsenborn zuständig ist, berichtet von auffällig vielen Wildunfällen. Im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle wurden innerhalb von knapp drei Wochen (22. Juni bis 9. Juli) 27 Unfälle im Zusammenhang mit Wildtieren aufgenommen. Zum Vergleich: In den drei Wochen davor waren es „nur“ 13.

Bei der Polizeiinspektion 2, die für den westlichen Teil der Stadt Kaiserslautern, die Verbandsgemeinde Weilerbach sowie den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd zuständig ist, war es einer Polizeimeldung zufolge genau umgekehrt: In den ersten drei Juni-Wochen wurden 20 Wildunfälle registriert, in den darauffolgenden Wochen (22. Juni. bis 9. Juli.) 14.

Schon in der Brunft

Unfallorte, die bei den Meldungen regelmäßig auftauchen, sind beispielsweise die Landes- und Kreisstraßen rund um Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Trippstadt und Kollweiler/Schwedelbach. Aber auch an anderen Stellen kreuzen immer wieder unerwartet Rehe, Dachse, Füchse oder Wildschweine die Fahrbahnen.

Die hohe Anzahl der Unfälle, an denen vor allem Rehwild beteiligt war, führt Kreisjagdmeister Hubertus Gramowski auf die Zeit der Heuwerbung zurück. „Durch das großflächige Mähen der Wiesen muss das Wild sich neue Einstandsgebiete und Futterplätze suchen“, lautet seine Erklärung. Hinzu komme die beginnende Blattzeit bei den Rehen, also der Zeitabschnitt der Paarung. „Es ist durchaus möglich, dass einige schon brunftig sind“, weist Gramowski auf den Liebesrausch der Rehe hin, die in dieser Zeit oft unvorsichtig werden und „liebesblind“ dem Partner über die Straße folgen.

Die Polizei appelliert angesichts der gehäuften Unfälle dazu, am besten immer so zu fahren, dass jederzeit rechtzeitig angehalten werden kann. Falls ein Tier unvermittelt auf der Fahrbahn auftauche, heiße es: unbedingt Ruhe bewahren, Lenkrad festhalten, bremsen und riskante Ausweichmanöver vermeiden. Kommt es dennoch zum Zusammenstoß mit Wild, ist die Unfallstelle abzusichern und immer die Polizei zu verständigen. Dabei gilt: Finger weg vom Wild, auch nicht einladen, wenn es schon tot ist. Das zählt als Wilderei.