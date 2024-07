Rund 2,3 Millionen Euro haben der Bund, die Bahn, der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV) sowie die Ortsgemeinde Steinwenden in den barrierefreien Ausbau des Bahnhaltepunkts in Obermohr investiert. Am Donnerstag wurde er offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Wie Klaus Vornhusen, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Rheinland-Pfalz