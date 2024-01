Zum Neujahrsempfang hatte die Verbandsgemeinde Weilerbach für Donnerstagabend ins Erzenhausener Sängerheim eingeladen. Trotz des Schnees, der noch so manche Straße bedeckte, war die Veranstaltung ganz gut besucht.

Er habe eigentlich damit gerechnet, dass es gar nicht so voll werde, berichtete Bürgermeister Ralf Schwarm von einigen Absagen angesichts des Wetters am Morgen. Auch wenn es derzeit Krisen, Kriege und viel Negatives gebe: „Wir wollen mit Zuversicht und positiv starten“, betonte Schwarm, nachdem Erzenhausens Ortsbürgermeister Klaus Urschel die Gäste mit einem launigen Gedicht begrüßt hatte. Die Ortsgemeinden machten die VG aus, mit ihren Vereinen, Ehrenamtlichen und Veranstaltungen. Deswegen sei dies nicht lediglich der Empfang der Verbandsgemeinde, sondern derjenige der Ortsgemeinden, den die VG organisiere, meinte Schwarm. Er riss Themen wie den Fachkräftemangel, der sich auch in der Verwaltung zeige, den Klimaschutz, das Schwimmbad, die Feuerwehr und die neue Stiftung „Weilerbach hilft“ an. Eine Gesprächsrunde über Wald, Wasser und Soziales schloss sich an. Im vergangenen Jahr habe es zu diesem neuen Format viele positive Rückmeldungen gegeben, berichtete Schwarm. Während damals die Ortsbürgermeister auf der Bühne standen, waren es jetzt Elisabeth Fini vom ehrenamtlichen Besuchsdienst, Gemeindeschwester plus Stefanie Gluch, Tobias Stubenazy als neuer Leiter des Forstamts Otterberg und Wassermeister Sascha Blauth (unser Foto). Sie berichteten beispielsweise davon, wie der Besuchsdienst die ersten Kontakte aufbaut, dass die Gemeindeschwester plus präventiv unterwegs ist, dass die Wasserversorgungsleitung von der Pumpstation Eulenbis bis hoch ins Dorf erneuert wurde und neun von zehn Waldbränden von Menschen ausgehen. Für musikalische Unterhaltung sorgten Klaus Schnepp und Werner Köhl an Saxophon und Klavier.