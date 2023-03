Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 wächst der Weilerbacher Dübelproduzent MKT kontinuierlich: Jetzt investiert das weltweit tätige Unternehmen 20 Millionen Euro in einen zweiten Standort. Im neuen Gewerbegebiet an der L356 rollen seit März die Bagger.

Wer am Weilerbacher Gewerbegebiet Auf dem Immel vorbeifährt, würde nicht vermuten, dass sich hinter all den Hecken an der Straße ein echter Global Player verbirgt: Die Metall-Kunststoff-Technik