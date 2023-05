Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Hello? Here is Microsoft“, so meldete sich ein Anrufer bei Roman Franz aus Schwedelbach. Die vielen Hintergrundgeräusche, aber auch der seltsame Akzent bei der Frage „Can you understand me?“ machten den 62-Jährigen misstrauisch. Er legte auf. Nur wenige Tage danach warnte die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vor solchen Betrugsanrufen.

In der Sendung wurde berichtet, wie ein Ehepaar um etliche Tausend Euro erleichtert wurde, weil es dem vermeintlichen Microsoft-Betrüger seine Bankdaten mitgeteilt und angebliche