Bruchmühlbach-Miesau Baustelle in Vogelbach: Busse bedienen nicht alle Haltestellen
Seit Freitag, 29. Mai, ist die Schillerstraße in Vogelbach aufgrund von Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Dadurch kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr der Linien 172 (Landstuhl – Martinshöhe – Bruchmühlbach) und 173 (Landstuhl – Bruchmühlbach – Schönenberg). Die Haltestelle „Vogelbach Wendeplatz“ kann während der Umleitung nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Vogelbach Wartehalle“ mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. Das teilt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mit.