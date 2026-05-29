Seit Freitag, 29. Mai, ist die Schillerstraße in Vogelbach aufgrund von Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Dadurch kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr der Linien 172 ( Landstuhl – Martinshöhe – Bruchmühlbach) und 173 (Landstuhl – Bruchmühlbach – Schönenberg). Die Haltestelle „Vogelbach Wendeplatz“ kann während der Umleitung nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Vogelbach Wartehalle“ mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. Das teilt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mit.