Er habe schon ordentlich für das Abitur lernen müssen, sagt Valentino Bizuga und erklärt damit seinen Erfolg. Der 19-Jährige hat im März das Abitur als Bester seines Jahrgangs am Landstuhler Sickingen-Gymnasium mit der Traumnote 1,0 bestanden.

55 Schüler haben in diesem Jahr das Abitur am Sickingen-Gymnasium bestanden. Am 24. März wurde das Ereignis in der Stadthalle in Landstuhl gefeiert. Dort hat Bizuga zusätzlich zu seinem besonders erfolgreichen Abschluss mehrere Preise erhalten: den Preis der Stiftung Pfalzmetall für hervorragende Leistungen im Fach Physik, den Preis des Deutschen Mathematik-Vereins und schließlich noch den Preis für hervorragende Leistungen in Geschichte vom Philologenverband. Der Erfolg kam nicht von ungefähr. „Ich habe in der Grundschule die Empfehlung fürs Gymnasium bekommen“, erzählt Bizuga vom ersten Schritt in den jetzt mit einem so guten Ergebnis abgeschlossenen Lebensabschnitt. In der fünften Klasse habe er zwar mal einen „Durchhänger“ gehabt, aber dann sei es wieder gut weiter gegangen.

Für Hebefiguren zuständig

Als Leistungsfächer hatte Valentino Bizuga Mathematik, Physik und Geschichte gewählt. Dies waren die Lieblingsfächer des generell wissbegierigen Schülers, der darüber aber keineswegs andere Seiten des Lebens eines Jugendlichen vernachlässigte. So sei ihm stets insbesondere die Gemeinschaft mit seinen Freunden wichtig gewesen. Und: Es war auch immer Zeit für sein nicht alltägliches Hobby, den Gardetanz beim Karnevalsverein in Miesau, seinem Wohnort. Seit seinem fünften Lebensjahr ist er hier aktiv und wirkt mittlerweile in insgesamt vier Gruppen mit. Bei der gemischten Garde, mit der er auch schon bei Meisterschaften ziemlich erfolgreich war, ist er zusammen mit einem anderen Tänzer für die Hebefiguren zuständig. Natürlich war in Sachen Schule nicht immer alles einfach gewesen. So war etwa der Weg zum Unterricht in den vergangenen Jahren von Miesau aus länger als zuvor üblich, da die Oberstufen aufgrund der Umbauten am Gymnasium in Landstuhl nun in Wallhalben unterrichtet wurden.

In den Bundestag

Aber das ist jetzt vorbei. Direkt nach der Abiturfeier ging es für den zukünftigen Studenten erstmal für ein paar Tage zum Ausspannen nach Paris, danach aber steht nun die berufsorientierte Zukunft voll im Fokus des jungen Mannes. Jetzt im April geht es erst einmal los mit einem Praktikum beim Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern. Im September reist Bizuga nach Berlin, wo er im Bundestag unter anderem mehrere Wochen lang einen Abgeordneten bei seiner Arbeit begleiten wird. Dann führt ihn sein Weg zurück in die pfälzische Heimat und an die Technische Universität Kaiserslautern zum Physik-Studium.