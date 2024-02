In der Nacht zum Mittwoch, 21. Februar, haben um 1.45 Uhr unbekannte Täter einen in der Straße Am Unteren Griesweg aufgehängten Zigarettenautomat gesprengt und Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an. pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.