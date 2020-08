Auf einem abgeernteten Getreidefeld nahe der Obergartenstraße in Lingenfeld hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Wie Wehrleiter Steffen Andres auf Anfrage sagte, fachte der Wind das Feuer an, sodass letztlich rund 3000 Quadratmeter Ackerfläche brannten. Die Wehreinheiten aus Lingenfeld und Westheim waren mit 19 Einsatzkräften rund eineinhalb Stunden vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Der Wehrleiter berichtete, dass es für die Lingenfelder Kameraden auf der Anfahrt zum Einsatzort zu Verzögerungen gekommen sei. Grund seien Falschparker in der Obergartenstraße gewesen, die außerhalb der eingezeichneten Parkflächen ihr Auto abgestellt hatten. Deshalb mussten die Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen immer wieder anhalten, um nirgendwo anzuecken, sagte Andres. Im Endeffekt seien die Lingenfelder Feuerwehrleute trotz ihres kürzeren Anfahrtswegs zur selben Zeit am Einsatzort gewesen wie die Kameraden aus dem Nachbarort Westheim. Diese nutzten Feldwege für die Anfahrt.

Laut Polizei entstand bei dem Brand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, weil auch ein Zaun sowie eine Hecke eines Anwohners beschädigt wurden. Die Brandursache ist einem Polizeisprecher zufolge noch unklar. Die Ermittlungen seien angelaufen, diese Woche sollen Zeugen sowie Anwohner befragt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.