Die Uhr am Kirchturm der St. Annakirche geht an einer Seite etwas nach. Die Zifferblattmechanik ist defekt. Repariert wird das dennoch nicht.

Nur wer zweimal hinschaut, bemerkt, dass etwas mit der Uhr am Kirchturm der St. Annakirche nicht stimmt. Der Minutenzeiger „geht etwa vier Minuten nach“, sagt Ortsbürgermeister Christian Schwab (CDU). Ärgerlich sei, dass es ausgerechnet das Ziffernblatt sei, das die meisten sehen, wenn sie aus Rülzheim kommend in den Ort hineinfahren und auf die katholische Kirche St. Anna blicken.

Nach Angaben des Unternehmens, das die Uhr wartet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Zeiger der restlichen Uhren an den drei anderen Seiten ebenfalls einige Minuten nachgingen. Die Reparatur würde rund 14.000 Euro für sämtliche Seiten kosten. „Das wäre ein neues Uhrwerk“, sagt Schwab. Hinzu käme noch das Stellen eines Krans mit Kosten zwischen 2000 oder 3000 Euro. Eine Teilreparatur wäre nicht sinnvoll. Doch eine Reparatur könne sich die Ortsgemeinde derzeit nicht leisten. Im Haushalt sei kein Geld eingestellt und die Kommunalaufsicht sehe das bestimmt als freiwillige Leistung an, so Schwab.

Deshalb wird erst einmal nicht repariert. Der Gemeinderat versucht, die Kosten etwas zu minimieren, indem er mit der Kirchengemeinde Gespräche über eine gemeinsame Finanzierung führen wird. Eigentlich sei Schwab zufolge seit den 1960er Jahre die Ortsgemeinde für die Wartung der Uhren und auch Reparaturen zuständig. Damals sei eine entsprechende Vereinbarung geschlossen worden. Die Kirchengemeinde habe die Uhr und das Schlagwerk für die Glocken damals bezahlt.