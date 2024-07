Die Klage des Insolvenzverwalters Jürgen Roth gegen den früheren Geschäftsführer der Pirmasenser Firma Dara Event, Raphael Wagenblatt, zieht sich in die Länge. „Das Verfahren ist nach Aktenlage nicht entscheidungsreif“, teilte das Gericht mit.

Auch bei einem weiteren Wagenblatt-Projekt, auf dem Gelände des Biosphärenhauses, ist es still geworden. Sogar der florierende Betrieb in der Wappenschmiede wurde eingestellt. Fischbachs Bürgermeister Michael Schreiber bereitet den Verkauf von allem vor. Es deutet sich aber eine längere juristische Auseinandersetzung an.

Dahn und das Felsenland stehen vor einer Herausforderung: Immer mehr Ärzte wechseln in den Ruhestand und finden keine Nachfolger. Zuletzt hörte in Dahn ein Arzt auf. Die Einwohner im Dahner Tal sind besorgt über den Ärztemangel. Der Dahner Stadtbürgermeister Holger Zwick erklärt, was die Verwaltung alles unternimmt.

Im Juni 2023 verunglückte ein Motorradfahrer auf der B270 zwischen Pirmasens und der Biebermühle tödlich. Derzeit muss sich deshalb – und wegen weiterer Delikte – ein 41-jähriger Mann aus Kaiserslautern vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein verbotenes Rennen gefahren zu sein.

Die Pirmasenser Easy-Apotheke im Kaufland in der Zweibrücker Straße hat einen neuen Besitzer: Der ehemalige Filialleiter Victor Mehlmann hat sie übernommen. Was es mit dem Apothekensterben auf sich hat und wie sich das Sortiment je nach Jahreszeit ändert, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da konnten Autofahrer und Fußgänger tagsüber an beiden Eingängen zum Freigelände der Pirmasenser Messe ein- und ausfahren, beziehungsweise flanieren oder den Hund zum Gassigehen mitführen. Diese Zeiten sind nun vorbei.

Ab Montag wird ein Teil der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben komplett gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) saniert die sehr marode Straßendecke in diesem Bereich. Voraussichtlich zwei Wochen bleibt die Straße gesperrt.

Ein RHEINPFALZ-Leser kritisiert die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in der Schlachthofstraße. Vor allem Arbeitnehmer ständen deshalb oft vor verschlossenem Tor. Der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) ist anderer Meinung.

Am 30. September ist Ultimo: Dann wird die Postbankfiliale in der Zweibrücker Rosengartenstraße zugemacht. Briefe und Pakete muss man künftig anderswo in der Innenstadt aufgeben.

Angelika Glöckner, unsere Südwestpfalz-Frau in Berlin, sieht den Kampf um die Arbeitsplätze beim Kranbauer Tadano noch lange nicht verloren. Das sagte sie beim Redaktionsbesuch. Und sie verriet, was sie von Ministerpräsident Schweitzer hält.