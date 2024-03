Auch nach Fertigstellung der Hauptstraße soll in der Postgrabenstraße in Bellheim weiterhin Tempo 30 gelten. Dazu sollen 24 entsprechende Verkehrsschilder aufgestellt werden zum Stückpreis von 149 bis 274 Euro (je nach Standort). Der Gemeinderatsbeschluss war nötig geworden, weil man 2016 zunächst entschieden hatte, die Geschwindigkeitsbegrenzung anzuordnen, um die Unfallhäufigkeit zu untersuchen und die Anwohner zu befragen. 2017 wurde dann beschlossen die Probephase wegen des Umleitungsverkehrs bis zur Fertigstellung der Hauptstraße zu verlängern. In der Sitzungsvorlage heißt es unter Bezug auf Angaben der Polizei, dass sich zwischen Anfang Januar 2019 und Ende Dezember 2023 in der Postgrabenstraße 56 registrierte Unfälle ereignet haben, davon sieben mit Personenschaden. Bei 29 Unfällen seien nicht ausreichender Sicherheitsabstand (auch seitlich) hautursächlich gewesen und in neun Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit.