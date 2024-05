Ein Weinfest wird es in diesem Jahr nicht geben. Das steht fest und wird von vielen Menschen bedauert. Kommt das Fest irgendwann zurück?

Die örtlichen Vereine sahen sich nicht in der Lage, das für Mai geplante Weinfest zu stemmen. Gründe waren die hohen Kosten, die Auflagen und vor allem die Tatsache, dass es an Helferinnen und Helfern mangelte, ohne die ein solches Fest nicht geht. Aber im kommenden Jahr, 2025, sollte es wieder ein Weinfest geben. So wünschten es sich viele.

Ortsbeigeordneter Rolf Schönlaub lud daher alle interessierten Teilnehmer zu einem frühzeitigen Gespräch ein. Vergangene Woche, also mehr als ein Jahr vor dem ins Auge gefassten Festtermin, traf man sich: das Weingut Kehrt, das Café Carmello, der evangelische Krankenpflegeverein, der Storchenverein, die Pfadfinder und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Zwei große Vereine, die Sportfreunde Germania und der Tennisclub, waren nicht vertreten.

Diskutiert wurde die Frage der „dünnen Helferdecke“, aber auch die finanzielle Belastung im Vorfeld. Krankenpflegeverein und Storchenverein sahen sich nicht in der Lage, beim Weinfest mitzumachen. Die übrigen Interessenten, die gekommen waren, entschlossen sich nun zu einem „letzten Aufruf“ an alle anderen, damit es doch noch was wird mit einem Weinfest. Wenn schon nicht im nächsten Jahr, dann spätestens 2026.

Denn 2025 findet wieder ein historisches Dorffest in Steinweiler statt, auf das man wie bisher Rücksicht nehmen sollte, so der einzige Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters, Stefan Moschko, der sich hierzu ebenfalls zu Wort gemeldet hat. Moschko meint, man solle in Winden ein Weinfest planen, das zur Größe der Gemeinde passe. Auch will man prüfen, wie die Beteiligten finanziell entlastet werden könnten. Bis 2026 sei noch genügend Zeit, um ein Fest auf die Beine zu stellen.