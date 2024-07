Die sogenannte BBC-Brücke in Mannheim verbindet die Stadtteile Neckarstadt und Käfertal. Die Brücke muss erneuert werden. In der Nacht von Montag, 29. Juli, ab 19 Uhr, zum Dienstag, 30. Juli, bis 6 Uhr, werden Vorarbeiten erledigt, weshalb eine nächtliche Vollsperrung der Zielstraße nötig ist, so eine Mitteilung der Mannheimer Stadtverwaltung.

Eine Umleitung für den mobilen Individualverkehr ist vor Ort ausgeschildert. Die Fahrzeuge aus Richtung Dudenstraße kommend, werden über Käfertaler Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Hochuferstraße, Ulmenweg und Herzogenriedstraße umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung der Herzogenriedstraße wird über die Nebenfahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet, anschließend weiter in die Röntgenstraße und die Feudenheimer Straße. Die Umleitung von der Friedrich-Ebert-Straße Fahrtrichtung Viernheim wird an der Abbiegung in die Käfertaler Straße über die Friedrich-Ebert-Straße weitergeführt und über die Hochuferstraße und den Ulmenweg in die Zielstraße geleitet.

Es wird von der Stadtverwaltung empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren