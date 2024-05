Das Weinfest in Winden findet in diesem Jahr nicht statt. Als Termin war das Wochenende vom 24. bis 26. Mai vorgesehen. Doch daraus wird jetzt nichts.

Diejenigen, die sich noch am Weinfest beteiligen wollten, hätten letztlich entschieden, auf ein solches Fest zu verzichten, sagt Erster Beigeordneter Rolf Schönlaub auf Anfrage. Interesse an einer Teilnahme hatten bis zum Schluss noch die Feuerwehr, das Café Carmello, das Weingut Kehrt, der Tennisclub und auch die Pfadfinder gezeigt. Doch dann sei klar geworden, welche Aufgaben und vor allem welche Kosten auf die beteiligten Standbetreiber zukommen würden. Kosten für eine Band, die Musiktechnik, die Techniker, ohne die heute ja nichts mehr gehe, den Aufbau einer Bühne, die Gema-Gebühren und für die Werbung und schließlich auch für den Toilettenwagen mit dem erforderlichen Personal. Auch die geforderte Security wäre ins Geld gelaufen, sagte Rolf Schönlaub. Hier sei man mit der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel im Gespräch gewesen.

Auf Anfrage bestätigte Mike Schönlaub, Leiter des Fachbereiches Bürgerdienste, dass die Kosten für die Security-Mitarbeiter zwischenzeitlich schon erheblich angestiegen seien. Viele Security-Leute seien zwischenzeitlich gewerkschaftlich organisiert und verlangen für ihre Arbeit wesentlich mehr als den Mindestlohn, was aber auch gerechtfertigt sei. Die Auflagen für das Windener Weinfest seitens der Verwaltung seien aber sehr moderat gewesen, so Mike Schönlaub. Diese habe es schon immer gegeben. Daran sei das Weinfest sicherlich nicht gescheitert, meinte der Fachbereichsleiter.

Nach Aussage des Ersten Ortsbeigeordneten Rolf Schönlaub hätte jeder Standbetreiber schon im Vorfeld mit etwa 2000 Euro Gemeinkosten rechnen müssen, um das Weinfest zu stemmen. Unklar war, ob diese Summe von allen auch erwirtschaftet worden wäre. Allerdings möchten die Standbetreiber am Ende ja auch einen gewissen Gewinn erzielen. Auch die Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern gestalte sich allgemein ja immer schwieriger, war von Ortsbürgermeister Peter Beutel zu vernehmen.

Weinfest wieder in 2025?

Er bedauerte im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Absage des Weinfestes, für das auch in den Veranstaltungskalendern der Tourismusvereine eingetragen war. Allerdings, und auch darauf wurde verwiesen, war das Windener Weinfest am selben Wochenende wie der Kandeler Maimarkt geplant gewesen. Das Weinfest, ursprünglich einmal im Wechsel mit dem Historischen Dorffest der Nachbargemeinde Steinweiler geplant, hätte im Zwei-Jahres-Rhythmus gefeiert werden sollen. Im Jahre 2022, kurz nach der Corona-Pandemie, zog es noch sehr viele Menschen an, die sich freuten, endlich mal wieder ein Straßenfest besuchen zu können. Wie Erster Beigeordneter Rolf Schönlaub andeutete, erwäge man die Durchführung eines Weinfestes im Jahr 2025. Man habe nun auch mehr Zeit für die Vorbereitungen.

Auch Stefan Moschko, einziger Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters in Winden, ist über die Absage enttäuscht, hofft aber auf ein Fest im nächsten Jahr. Bis dahin müsse man nach Sponsoren Ausschau halten, ohne die ein solches Fest kaum hinzukriegen sei. Dann darf man sich – hoffentlich – wieder auf gute Tropfen, leckeres Essen und Pfälzer Geselligkeit im Bürgerhaus- und Dorfladenhof freuen.