Kaum ist Weihnachten vorbei, geht es schon wieder darum, den liebevoll geschmückten Baum zu entsorgen. Auf schwedische Art aus dem Fenster werfen oder einfach zum Häckselplatz bringen?

Nach Weihnachten stellt sich die Frage: Wohin mit dem nadelnden Weihnachtsbaum? Wer nicht an Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerben teilnimmt – die wegen Corona wahrscheinlich sowieso ausfallen werden – oder die Variante der schwedischen IKEA-Werbung beherzigt und den Baum aus dem Fenster wirft, kann ihn am Wertstoffhof Berg und der Grüngutannahmestelle Westheim kostenlos abgegeben werden. Die Grüngutannahmestelle befindet sich am Standort des ehemaligen Wertstoffhofes Westheim und nimmt nur Grünabfälle an.

Nach den Weihnachtstagen sind beide Annahmestellen wieder normal geöffnet. Nur an Silvester (31. Dezember) sind sie geschlossen. Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes Berg stehen im Abfallkalender, die Annahmestelle Westheim hat die gleichen Öffnungszeiten.

Alternativ können die Christbäume aber auch ortsnah an einem der vielen Häckselplätze im Landkreis abgegeben werden. Auskunft zu den Standorten und Öffnungszeiten der von den Gemeinden betriebenen Häckselplätze erteilen die Verbandsgemeinde- beziehungsweise Stadtverwaltungen.

Viele Gemeinden oder Vereine im Landkreis organisieren aber auch die Abholung der ausgedienten Tannenbäume im Rahmen einer Straßensammlung. Informationen hierzu findet man in der Regel im Amtsblatt seiner Verbandsgemeinde oder Stadt. Da die Weihnachtsbäume kompostiert werden, sollten sie von allem Schmuck, insbesondere von Lametta, befreit sein, bevor sie zur Entsorgung gehen.