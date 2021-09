In der Woche ab 6. September wird der Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe turnusmäßig die Wasserleitungen in Knittelsheim und Ottersheim spülen. Diese Maßnahme dient dem Entfernen von Ablagerungen in den Rohrleitungen. Die beim Spülen aufgewirbelten Ablagerungen können zeitweilig zur Eintrübung des Wassers führen. Dies ist normal und beeinträchtigt die hygienische Qualität des Wassers nicht, teilte die Verwaltung mit.

Die Verbraucher werden gebeten, bei Eintrübungen so lange Wasser ungenutzt ablaufen zu lassen, bis die normale Klarheit wieder erreicht ist. Dieser Hinweis ist besonders beim Betrieb von Waschmaschinen in Wäschereien und in Nahrungsmittelbetrieben zu beachten. Bei Verbrauchsanlagen mit eingebautem Schutzfilter sollte nach Abschluss der Spülaktion der Schmutzfiltereinsatz erneuert werden. Bei Rückspülfiltern sollte eine Filterrückspülung durchgeführt werden.

Der Zweckverband bittet alle Autofahrer, darauf zu achten, dass sie ihre Fahrzeuge in dieser Zeit nicht über Hydranten parken.