Die Wahl des Verbandsgemeinderats Hagenbach liegt ganz im Landestrend: Der große Sieger ist die CDU. Die Christdemokraten legten um mehr als 8 Prozentpunkte zu und haben künftig 11 statt 8 Sitze im 28-köpfigen VG-Rat.

Mit 37,3 Prozent der Stimmen hat die CDU fast wieder das Ergebnis von 2014 erzielt. Damals hatte sie 37,9 Prozent erhalten, bei der Kommunalwahl 2019 war ein Absturz auf 29,2 Prozent erfolgt, doch das ist nun Geschichte. Mit 3736 hat Hagenbachs wieder gewählter Stadtbürgermeister Christian Hutter mit Abstand die meisten Personenstimmen erhalten. Hutter erhielt 3736 Stimmen, auf den nächsten Plätzen folgen mit Tobias Zimmermann (3007), Dieter Hutzel (2822) und Hermann Sucietto (2435) weitere Christdemokraten, bevor mit Arnika Eck aus Neuburg auf Platz (SPD, 2387) die erste Gewählte folgt, die kein CDU-Parteibuch hat.

Bundesweit wird derzeit die Kanzlerpartei abgestraft, nicht so in der Verbandsgemeinde Hagenbach. Dort gelang es der SPD, ihre 7 Sitze zu verteidigen. Mit 23,3 Prozent der Stimmen sind die Verluste im Vergleich zu 2019, als 24,2 Prozent der Wähler für die Sozialdemokraten votierten, überschaubar. Ein Grund zum Jubeln ist es aber nicht, denn 2019 hatte die SPD im Vergleich zur Wahl von 2014 11,7 Prozent der Stimmen verloren. Der Niedergang geht also weiter, wenn auch in kleineren Schritten.

Leicht dazugewonnen hat die AfD, die am Sonntag auf 11,5 Prozent kam. 2019, als die AfD zum ersten Mal in der Verbandsgemeinde Hagenbach kandidiert hatte, war die Partei auf Anhieb auf 10,1 Prozent gekommen. Es bleibt bei drei Mandaten.

Grüne, FDP und WGN verlieren je einen Sitz

Jeweils einen Sitz verloren haben Grüne, FDP und die Wählergruppe Neuburg. Die Grünen haben 3,6 Prozentpunkte verloren und haben nur noch zwei Sitze im Verbandsgemeinderat. Die FDP ist von 6,9 Prozent der Stimmen im Jahr 2019 auf 4,3 Prozent abgesackt und stellt mit Christian Völker nur noch einen Vertreter im 28-köpfigen VG-Rat. Für die Wählergruppe Neuburg stimmten 7,9 Prozent der Wähler, vor fünf Jahren waren es noch 9,5 Prozent, das bedeutet: nur noch zwei statt drei Sitze.

Mit 7,7 Prozent hat auch die FWG Berg leicht verloren (2019: 8,5 Prozent), ihre zwei Sitze konnten die Freien Wähler aber verteidigen. Die Wahlbeteiligung lagt mit 66,6 Prozent etwas unter der von 2019, wo 67,5 Prozent der Wähler ihre Stimmen abgaben.

Die VG Hagenbach war die erste, die die Europa- und Kommunalwahl ausgezählt hatte: Schon in der Nacht auf Montag, gegen 2 Uhr, lagen die Ergebnisse vor. Sie ist zwar die kleinste der Verbandsgemeinden im Landkreis, hatte aber auch viele Wahlhelfer am Start. Rund 240 Freiwillige und Verwaltungsmitarbeiter waren an der Auszählung beteiligt. Bemerkenswert: Viele Jugendliche hatten sich als Wahlhelfer gemeldet – sie durften zumindest bis 20 Uhr unterstützen.

Der Verbandsgemeinderat

SPD: Arnika Eck, Leah Zoller, Thomas Worst, Thorsten Pfirmann, Norbert Pfirmann, Karl Heinz Benz, Marion Förster; CDU: Christian Hutter, Tobias Zimmermann, Dieter Hutzel, Hermann Sucietto, Michael Stephany, Ute Lins, Thomas Ehl, Michael Eich, Hans Vesper, Volker Scherrer, Jochen Winter; Grüne: Karl-Heinz Rothhaas, Miriam Christine Kühnel; AfD: Andreas Wondra, Arno Scherrer, Gabriela Seltmann; FDP: Christian Völker; WGN: Ralf Schöppenthau, Stephanie Balzer; FWG Berg: Sabine Gerhart, Simon Fried