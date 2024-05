Am frühen Dienstagmorgen wurde gegen 1.30 Uhr in eine Tankstelle im Speyerer Tal im Rülzheim eingebrochen. Dies teilte die Polizei jetzt mit. Die Täter wurden bei der Tat jedoch durch die einsetzende Vernebelungsanlage gestört und ergriffen die Flucht. Im Zuge der Fahndung wurde bekannt, dass sich kurz vor dem Einbruch zwei männliche Personen in einem silberfarben VW Golf, älteres Modell, mit dunklen Schals über den Mundbereich vermummt, dem Gebäude genähert hatten. Es stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen zuvor in Rülzheim entwendet wurden. Ob von den unbekannten Tätern etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen