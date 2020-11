Am Montagnachmittag kontrollierten Polizisten der Inspektion Germersheim die Geschwindigkeit in der Hauptstraße in Knittelsheim. Im 30 Stundenkilometer-Bereich waren insgesamt 25 Autofahrer zu schnell unterwegs. Der „Spitzenreiter“ fuhr 57 Stundenkilometer. In den letzten Monaten gingen vermehrt Hinweise ein, dass Autofahrer viel zu schnell durch den Ort fahren.