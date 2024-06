Die Freien Wähler können ihr Ergebnis von der Wahl 2019 fast verdoppeln, bei den Grünen gibt es starke Verluste. So sieht der neue Verbandsgemeinderat Kandel aus.

Noch hat die Verbandsgemeinde Kandel mit Volker Poß einen SPD-Bürgermeister. Im November wird sein Nachfolger gewählt, dann treten Mike Schönlaub (SPD), bekannt als Kreisfeuerwehrinspekteur, und Martin Volz, Ortsbürgermeister in Minfeld für die Freie Wählergruppe gegeneinander an. Der neue Bürgermeister wird sich einem Verbandsgemeinderat gegenüber sehen, in dem die Kräfte deutlich anders verteilt sind, als bisher.

SPD weiter leicht geschrumpft

Von der roten Bastion Kandel kann nun endgültig keine Rede mehr sein, nur in Freckenfeld und Vollmersweiler kommt die SPD noch auf die meisten Stimmen. Stärkste Fraktion im künftigen Rat ist die CDU, sie kommt mit 33,3 Prozent auf 11 Sitze. Das sind 4,7 Prozentpunkte mehr als 2019. Die SPD ist weiter leicht geschrumpft und kommt mit 26,4 Prozent nun auf 8 Sitze.

Grüne müssen kräftig Federn lassen

Kräftig Federn lassen mussten die Grünen: Waren sie 2019 noch ein Drittel besser, als bei der vorherigen Kommunalwahl, sind sie nun mit 11,1 Prozent von fünf Sitzen wieder auf drei zurück gefallen. Feiern können hingegen die Freien Wähler: Sie konnten mit 23,9 Prozent ihr Ergebnis von der letzten Wahl fast verdoppeln und kommen nun auf 8 Sitze.

Keine Veränderung gab es bei der FDP, die mit 5,4 Prozent trotz leichter Verluste weiter mit zwei Sitzen im Rat vertreten sein wird.

Verbandsgemeinderat Kandel (32 Sitze):

SPD: Markus Jäger-Hott, Hans Hruschka, Marc Ulm, Arno Heintz, Dietmar Kolb, Tanja Werling, Ralph Weiß, Jürgen Hust. CDU: Michael Gaudier, Norbert Knauer, Michael Detzel, Niklas Hogrefe, Michael Zapf, Josef Vollmer, Lukas Heintz, Jens Majer, Stefan Moschko, Judith Vollmer, Matthias Ditscher. Grüne: Regine Rhein, Rita Tolksdorf, Martin Lind. FDP: Markus Schowalter, Norbert Kerth. Freie Wählergruppe: Martin Volz, Ludwig Pfanger, Martin Oswald, Maik Wünstel, Stefanie Bohlender-Kehrt, Uwe Mühldorfer, Heiko Möller, Alexandra Blum