Nach einem Gewitter sind am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr 24 Feuerwehrleute der Wehren in Lingenfeld und Westheim ausgerückt, weil Wasser in Kellern stand. Wie Wehrleiter Steffen Andres auf Anfrage informierte, mussten in Lingenfeld elf und in Westheim zwei Keller ausgepumpt werden. Das Wasser habe zehn bis 50 Zentimeter hoch gestanden. Es seien auch noch weitere Bürger vom Unwetter betroffen gewesen, diese hätten sich aber selbst helfen können, sagte Andres. Die Feuerwehrleute waren rund drei Stunden im Einsatz.