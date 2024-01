Auf dem Bahnübergang nahe der Kardex-Werkszufahrt kam es wiederholt zu Gefahrensituationen. Abbiegende Lkw müssen auf den Gleisen anhalten und die Bahnschranken schließen sich. Abhilfe tut not.

Immer wieder kommt es am Bahnübergang in Bellheims Hauptstraße zu Verkehrsproblemen. Lkw, die von der B9 kommen und nach links in die unmittelbar hinter dem Bahnübergang einmündende Bahnhofstraße zu Kardex abbiegen möchten, müssen oft wegen Gegenverkehr stehenbleiben und blockieren dann teilweise den Bahnübergang. Erst vor wenigen Wochen kam es im Begegnungsverkehr zweier Lkw auf dem Bahnübergang zu einer heiklen Situation. Fast wäre ein Güterzug mit Kesselwagen in einen Lkw gefahren, der auf dem Bahnübergang, dessen Schranken sich wegen eines nahenden Güterzugs zwischenzeitlich geschlossen hatten, nicht mehr weiterkam.

Noch ein Schild

Da die Kardex nicht zuletzt aus finanziellen Gründen keine eigene Zufahrt von der neuen Südumgehung bekommen hat, müssen die Laster weiterhin durch den Ort fahren. Um die Gefahr beim Abbiegen zu minimieren, wurde schon vor geraumer Zeit ein Verkehrsschild angebracht, das die Brummifahrer zum Geradeausfahren bis zur Ampel in der Ortsmitte und links ab bis zum Kreisel am Ortsausgang gen Rülzheim anhalten soll, wo sie wenden und die Kardex aus der Gegenrichtung anfahren können. Allerdings scheint diese vorgeschriebene Vorgehensweise nicht so recht angenommen zu werden. Das hatte auch der Anwohner berichtet, der den jüngsten Vorfall am Bahnübergang beobachtet und die RHEINPFALZ darüber informiert hatte. Nun soll laut Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) auf der anderen Straßenseite ein zweites Schild hinzukommen, der besseren Sichtbarkeit wegen.

Besagten Vorfall nahmen in der Woche vor Weihnachten Vertreter von Deutscher Bahn, Polizei, Landesbetrieb Mobilität (LBM) und Gemeindeverwaltung zum Anlass für ein Treffen vor Ort, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend. Bei dieser sogenannten Sonderbahnübergangsschau sei vereinbart worden, dass von der Gemeinde Bellheim „die Bemühungen um die Zufahrt zur Kardex aus Richtung Kreisel Bellheim-Rülzheim/Südumgehung weiter forciert und geprüft werden sollten“. Das habe der Gemeinderat in seiner Sitzung im Dezember 2022 noch abgelehnt.

Kein kategorisches Nein mehr

Gärtner hob in der Ratssitzung am Donnerstag hervor, dass der LBM sein bisher kategorisches Nein zu einer Anbindung der Kardex an die Südumgehung zwar aufgegeben hat, eine Anbindung über einen eigens zu errichtenden Kreisel sei aber weiterhin nicht möglich. Allerdings gebe es am Südumgehungskreisel in der Rülzheimer Straße einen Abzweig, der bisher ins Leere geht. Von hier aus könnte, so Gärtner, auf einem ohnedies zu verbreiternden Feldweg eine Straße parallel zur Südumgehung gebaut werden, die dann in Höhe der Kardex nach Norden zu dieser auf einen betonierten Feldweg abknickt und zur in Bau befindlichen neuen Anlieferungshalle geführt wird. Dazu müsse aber ein Bauantrag bei der Kreisverwaltung eingereicht werden.

Parallel dazu soll seitens der Bahn geprüft werden, inwiefern eine Änderung der Verkehrsführung am Bahnübergang und/oder Einrichtung einer Bahnübergangssteuerungsanlage realisiert werden könnte – einschließlich Kosten und Zeitrahmen, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter. Die vom Gemeinderat in der Dezember-Sitzung 2022 vorgeschlagene Vorfahrtsänderung an der Einmündung der Bahnhof- in die Hauptstraße könne aus straßenverkehrsrechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden.

Weiteres Treffen geplant

Sobald die Ergebnisse dieser Überprüfungen vorliegen, wollen sich alle Beteiligten, darunter Deutsche Bahn, Eisenbahnbundesamt, LBM, Kardex, Polizei und Ortsgemeinde, zum Gespräch treffen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Darüber hinaus seien sich die bei dem Treffen vor wenigen Wochen Anwesenden einig gewesen, dass kurzfristig eine Beschilderung der Zufahrt zur Kardex erforderlich ist. Es sei vereinbart worden, die aus Richtung B 9 Abfahrt Bellheim Süd kommenden Lastwagen über die beiden neuen Kreisel der Südumgehung über die Rülzheimer Straße in Richtung Hauptstraße zu leiten. Dabei ist den Verantwortlichen bewusst, dass dies „eine zusätzliche Belastung für die an diesen innerörtlichen Straßen betroffenen Anwohner und die übrigen Verkehrsteilnehmer“ sein wird.

Weitere Wegweiser

Letztlich beschloss der Rat als kurzfristige Lösung, dass an der B9 aus Richtung Germersheim an der Abfahrt Bellheim Nord ein Wegweiser zur Kardex aufgestellt werden soll. So soll deren Lieferverkehr über Öl-, Fortmühl- und Hauptstraße zum Metallwerk geführt werden. Lieferverkehr aus Richtung Karlsruhe soll mittels eines Wegweisers über die Abfahrt Bellheim Süd auf die Südumgehung und weiter über die Rülzheimer- und Hauptstraße zur Kardex geleitet werden. Im Hinblick auf eine langfristige Lösung soll geprüft werden, inwieweit es möglich ist, die Ampel am Bahnübergang aus Richtung Hördt kommend zurückzuversetzen und eine Abbiegespur zur Kardex zu schaffen. Und es soll geprüft werden, ob die Anbindung der Kardex über den Südumgehungskreisel an der Rülzheimer Straße möglich ist und was das jeweils kosten würde.