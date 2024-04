Vermutlich im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag hat laut Polizei ein unbekannter Autofahrer eine Grundstücksmauer in der Pfarrer-Wetzel-Straße touchiert. Der Unfallverursacher flüchtete ohne Angabe seiner Personalien oder Verständigung der Polizei von der Unfallstelle. An der Mauer entstand geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.