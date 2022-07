Ein im Bahnhof Germersheim abgestellter Zug wurde großflächig mit Graffiti besprüht. Unbekannte haben laut Bundespolizei knapp 52 Quadratmeter beschmiert. Das hatte die Deutsche Bahn AG am Montag der Polizei mitgeteilt. Auch ein Zug in Ludwigshafen sei auf 156 Quadratmetern besprüht worden. „Insgesamt entstand durch diese vermeintlichen Kunstwerke ein Sachschaden in Höhe von 7265,50 Euro“, teilt die Polizei mit. Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.