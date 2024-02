Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) stellt klar, dass der Termin für die Wahl seines Nachfolgers noch nicht feststeht. „Ich werde im Februar mit allen Fraktionsvorsitzenden darüber beraten, die endgültige Entscheidung hat der Rat bei der Sitzung im März“, so Poß. Er strebt eine hohe Wahlbeteiligung an, deshalb favorisiert er den 24. November. Vom traditionellen Wahlmonat September möchte er abrücken. Er begründet dies mit den späten Sommerferien, die erst am 23. August enden. Eine mögliche Stichwahl fände dann erst im Oktober statt. „Dies wäre keine gute Lösung, weil viele Familien den 3. Oktober donnerstags für ein Brückenwochende nutzen und dann gleich wieder die Herbstferien beginnen“, so Poß.