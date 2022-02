Aufgrund der gemeldeten starken Sturmböen bleibt der Adenauerpark in Speyer am Donnerstag für die Öffentlichkeit geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Sobald sich der Sturm gelegt hat, werde der Baumbestand auf Schäden kontrolliert und der Park anschließend durch die Abteilung Stadtgrün wieder freigegeben. Gemäß der aktuellen Wettervorhersagen könnte dies am Freitagnachmittag der Fall sein. Die Stadtverwaltung will über die tatsächliche Öffnung nochmals gesondert informieren.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Speyer hätten sich die sturmbedingten Einsätze in Grenzen gehalten. Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass die Nacht auf Donnerstag sogar einsatzfrei geblieben ist. Der erste Anruf sei kurz vor 7 Uhr eingegangen. „In der Burgstraße ist ein Baum umgestürzt“, teilt Eymann mit. Zwei Autos seien beschädigt worden, eines davon wohl mit Totalschaden.

Schneller als die Feuerwehr sei der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in der Dudenhofer Straße, nahe der B9-Auffahrt in Richtung Germersheim, gewesen. Dort seien Äste und ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Die Mitarbeiter des LBM, die, so Eymann, die Straße routinemäßig kontrolliert hatten, sind gleichzeitig mit den Einsatzkräften vor Ort eingetroffen und haben die Hindernisse beseitigt.

„Keine Bedenken“, sagt Eymann habe es vorab auf der Wache mit Blick auf den Sturm gegeben. Ein von der Feuerwehr genutztes Warnsystem habe eine entsprechende Prognose abgegeben.

Die Feuerwehren in den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen, Rheinauen und Lingenfeld mussten bis Donnerstagnachmittag wegen des Sturms nicht ausrücken. „Alles ruhig“, meldeten die drei Wehrleiter auf RHEINPFALZ-Anfrage.