Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr wurde ein 26-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen von seinem 31-jährigen Bekannten in seiner Wohnung in Herxheim körperlich attackiert. Anschließend fuhren beide gemeinsam in einem Auto nach Bellheim. Auf einer Landstraße gerieten die beiden „Freunde“ erneut in Streit, weshalb der 31-jährige Fahrer laut Polizei mehrfach grundlos bremste und infolgedessen der 26-Jährige das Auto verließ. Danach setzte der 31-Jährige seine Fahrt alleine fort und wurde in Speyer an seiner Wohnung von der Polizei angetroffen. Es stellte sich heraus, dass er mit 1,22 Promille stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er darf sich nun wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einer Trunkenheitsfahrt verantworten. Sein Bekannter kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.