Der Streichelzoo Rülzheim startet am Samstag, 2. März, in die neue Saison. An diesem Tag ist zwischen 11 und 19 Uhr ein spezielles Programm angekündigt: Am Nachmittag gibt es ein Bastelangebot und Kinderschminken. Von 12 bis 13 Uhr wird Ponyreiten angeboten. Kinder sollen bitte einen eigenen Helm mitbringen. Die Tiere im Streichelzoo können gefüttert und gestreichelt werden und auch der Biergarten ist dann wieder geöffnet. Der Zoo ist ab März immer mittwochs bis montags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.